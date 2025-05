Lo sconto rende lo smartphone Samsung Galaxy M55 5G un affare

Connettività mobile di ultima generazione, design, prestazioni e fotocamere di alto livello: trovi tutto questo oggi in offerta su eBay con il Samsung Galaxy M55 5G. Lo smartphone è la scelta ideale per chi cerca un dispositivo affidabile e moderno, votato alla multimedialità e non solo. Non sappiamo quante siano le unità disponibili, ma potrebbe andare sold out in poco tempo.

Samsung Galaxy M55 5G è in offerta su eBay

Integra un display AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate da 120 Hz per immagini sempre fluide, all’altezza delle aspettative anche durante lo streaming e il gaming. La memoria interna in cui salvare i file è da 256 GB (espandibile con microSD), mentre gli 8 GB di RAM affiancano il processore octa core nella gestione delle operazioni. Sul retro c’è una tripla fotocamera con sensore principale da 50 megapixel. Non mancano poi altoparlanti stereo, supporto alle reti 5G e Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e una batteria con autonomia elevata e ricarica tramite porta USB-C. Dai uno sguardo alle specifiche tecniche complete per saperne di più.

Lato software, c’è il sistema operativo Android con tutti i servizi Google preinstallati, incluso il Play Store da cui scaricare le applicazioni e i giochi. Non lasciarti sfuggire lo sconto e acquista Samsung Galaxy M55 5G al prezzo di soli 266 euro (invece di 349 euro come da listino), nella colorazione Denim Black visibile qui sopra. La riduzione della spesa è automatica, non c’è bisogno di inserire codici promozionali.

L’offerta è proposta da un venditore professionale italiano con all’attivo migliaia di feedback positivi ricevuti dai clienti su eBay, a testimonianza della sua affidabilità. Se decidi di ordinarlo ora, lo smartphone arriverà direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. Puoi anche pagarlo a rate.