 Smartphone Xiaomi a 149 euro: super offerta per Redmi Note 14
Amazon ha lanciato una promozione molto vantaggiosa dedicata a Redmi Note 14: approfittane e risparmia 50 euro sullo smartphone Xiaomi.
Tecnologia Mobile
Segnaliamo volentieri l’offerta di Amazon dedicata a Redmi Note 14. È lo smartphone Xiaomi lanciato quest’anno che unisce design, prestazioni e un comparto fotografico di livello potenziato dall’AI. Oggi lo puoi acquistare al prezzo di soli 149 euro, con un notevole risparmio in confronto al listino ufficiale del brand. Diamo uno sguardo ai suoi punti di forza.

Redmi Note 14 in sconto su Amazon: l’affare di oggi

Il sistema operativo è Android con personalizzazione HyperOS. Dal punto di vista delle specifiche tecniche integra un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, il processore MediaTek Helio G99-Ultra affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 megapixel, selfie camera frontale da 20 megapixel, altoparlanti stereo con Dolby Atmos, jack per le cuffie, supporto Dual SIM, Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.3, GPS, NFC e batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida da 33 W. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella scheda del telefono.

Lo puoi acquistare al prezzo finale di soli 149 euro. Lo sconto di 50 euro rispetto al listino è automatico: non c’è bisogno di codici o coupon. La colorazione del Redmi Note 14 in offerta è Ocean Blue, quella visibile qui sotto. Il cavo USB-C per la ricarica e il ring holder sono inclusi.

Xiaomi Smartphone Redmi Note 14, 6+128GB, Sistema fotografico con AI da 108MP, batteria da 5500mAh, display Eye-Care da 120Hz, funzionalità AI (caricabatterie non incluso), Blu

Lo smartphone di Xiaomi è venduto e spedito da Amazon in modo diretto, senza passare da intermediari e con la consegna gratis in un giorno. Il voto medio assegnato da quasi 2.000 recensioni pubblicate dai clienti è superiore a 4/5.

Pubblicato il 22 set 2025

22 set 2025
