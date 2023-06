71€: a questo prezzo, lo smartphone Xiaomi è un regalo

Mai così basso: il prezzo di Xiaomi Redmi 9A scende oggi al suo minimo storico su Amazon. In questo momento è possibile allungare le mani sullo smartphone Android con una spesa di soli 71 euro. Non sappiamo per quanto rimarrà valida la promozione, il consiglio per gli interessati è quello di non perdere tempo.

Redmi 9A: lo smartphone Xiaomi al prezzo minimo storico

Si tratta di un modello economico, ma a cui non manca nulla per un utilizzo base. Nella scheda delle specifiche tecniche trovano posto display HD+ con diagonale da 6,53 pollici, il processore MediaTek Helio G25 con CPU octa core e GPU da 650 MHz affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna (da ampliare con l’ausilio di una microSD), la fotocamera posteriore da 13 megapixel con flash LED, la selfie camera frontale da 5 megapixel, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività, GPS, supporto al riconoscimento facciale e batteria da 5.000 mAh. Vale inoltre la pena segnalare che è dual SIM. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Non va dimenticato il supporto a Google Play per scaricare giochi e applicazioni senza limiti. Ora che abbiamo il quadro completo, ribadiamo che è possibile acquistare Xiaomi Redmi 9A al prezzo finale di soli 71 euro.

Grazie alla logistica di Amazon si può inoltre contare sulla spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio entro pochi giorni. Lo sconto è del 41% rispetto al listino ufficiale. Serve altro?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.