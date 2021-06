Smartwatch a 16€: un'offerta da prendere al volo (-15%)

Lo Smartwatch P22 di IdealRoyal è in promozione su Amazon a €16,99. Il prezzo di listino viene reso più conveniente da un ribasso del 15% grande questa un'ottima occasione di acquisto.

Le spedizioni sono gratuite rapide su tutto il territorio nazionale.

Smartwatch a poco più di €15: cosa sapere sulle sue funzioni

Lo Smartwatch oggi in promozione è un dispositivo dal design semplice e casual. Indossabile sia su polsi maschili che femminili, si adatta facilmente grazie alla sua colorazione nera e il suo cinturino di tipo sport.

La cassa ha una forma quadrata con bordi arrotondati e costruisce al suo interno un display a colori con ampiezza di 1,4 pollici. Grazie a queste dimensioni, lettura delle notifiche delle informazioni può venire in modo semplice e istantaneo.

Al suo interno sono presenti sia dei sensori che rilevano l'attività fisica sia dei sensori che rilevano quelli che sono i parametri del benessere. In merito a questi ultimi, infatti, sappiamo che è presente un monitor della frequenza cardiaca, un misuratore della pressione sanguigna, un analizzatore di livelli di saturazione del sangue è un monitor del sonno.

Le modalità sportive incluse, invece, sono otto e variano dal nuoto alla fino ad arrivare al salto con corda.

Tra le altre caratteristiche non sottovalutare di è la sua impermeabilità certificata IP67, più di 100 quadranti con cui personalizzare lo stile dell'orologio, il controllo remoto di fotocamera e della musica, la sveglia e il centro di notifiche relativo ai messaggi.

Lo Smartwatch P22 di IdealRoyal è disponibile su Amazon a soli €16,99 in colorazione nera. Acquistandolo oggi hai la possibilità di riceverlo in sole 48 ore se sei sottoscritto a Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per i clienti che risultano idonei o per coloro che scelgono la consegna presso punti di ritiro.