Smartwatch Amazfit Active 2 al MINIMO STORICO (codice IT15Y)

Ti segnaliamo l’offerta di Amazon che, per i 15 anni dell’e-commerce in Italia, propone Amazfit Active 2 al suo prezzo minimo storico. È lo smartwatch perfetto da mettere al polso se stai cercando un alleato indossabile per il monitoraggio preciso dell’attività fisica e del benessere. Il codice da inserire per ottenere il doppio sconto è IT15Y .

Amazfit Active 2 in doppio sconto: ecco l’offerta

Può vantare un design elegante in acciaio inossidabile con display AMOLED da 1,32 pollici, luminoso e facilmente leggibile anche sotto la luce diretta del sole, offrendo un’esperienza visiva sempre chiara. La tecnologia BioTracker garantisce un tracciamento estremamente preciso della frequenza cardiaca e dei cicli del sonno, supporta oltre 160 modalità sportive tra le quali figurano HYROX Race, allenamento di forza, corsa, padel e yoga, è impermeabile fino a 50 metri di profondità così da poter praticare attività acquatiche e sportive all’aperto in sicurezza. La batteria a lunga durata assicura fino a 10 giorni di utilizzo con una singola ricarica. Ancora, l’app gratuita Zepp centralizza tutte le informazioni su salute e fitness con protezione dei dati conforme al GDPR, mentre le mappe GPS senza costi aggiuntivi forniscono indicazioni di svolta in ogni situazione. Trovi altre informazioni nella scheda tecnica dell’orologio.

Amazon.it celebra il suo anniversario di 15 anni in Italia con un evento promozionale unico. Sull’e-commerce, nella pagina dedicata, è presente una raccolta delle occasioni più vantaggiose. Puoi trovare sconti trasversali: informatica, gaming, elettronica, articoli per la casa e altre categorie.

Con il codice IT15Y (inseriscilo nel campo “Usa un buono regalo, un voucher o un codice promozionale”, prima di pagare) puoi metterti al polso lo smartwatch Amazfit Active 2 al prezzo finale di soli 69 euro, il più basso di sempre grazie al doppio sconto. La disponibilità è immediata e puoi contare sulla consegna gratis prevista già entro domani.