Smartwatch ASSISTENTE, letteralmente: con chiamate Bluetooth (39€)

Che dire, spesa minima ma resa massima con questo smartwatch firmato PopGlory che ti sorprende in tutto e per tutto. Arriva a casa con due cinturini e non te ne fa mancare una visto che una volta che lo indossi, hai a portata di polso salute, sport ma anche vita quotidiana.

Dal momento che è in promozione non con uno ma con due sconti, non te lo perdere. Collegati su Amazon e spunta il coupon per farlo diventare tuo ad appena 39€. Un successo assicurato.

Delle spedizioni non ti preoccupare visto che sono praticamente gratuite e rapide in tutta Italia con i servizi Prime.

Smartwatch tutto in uno: il prezzo è minimo ma la qualità tanta

Lo metti al polso e non te lo togli più. Non solo perché ti sorprende con tutte le funzioni che ti mette a disposizione ma anche perché ha una batteria unica che ti regala giorni e giorni di utilizzo. Finalmente hai trovato un modello che non devi mettere in carica tutte le sere, wow.

Bello ed elegante, come ti dicevo arriva con due cinturini così lo personalizzi anche dal punto di vista estetico. Naturalmente il display è ampio, colorato e luminoso ed ha tanti quadranti con cui rendere l’esperienza personale.

Punti chiave? I sensori per il cuore, il sonno e i livelli di ossigeno ma anche le 20+ modalità di allenamento e il suo essere impermeabile. Se tutto questo non ti basta sappi che hai Assistente vocale, chiamate via Bluetooth e notifiche smart per non perdere neanche un aggiornamento.

Allora, ci stai pensando? Collegati immediatamente su Amazon e acquista al volo il tuo smartwatch ad appena 39€ con il doppio sconto in corso.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.