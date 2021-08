Smartwatch completo di tutto: a questo prezzo è UN AFFARE

Un fantastico Smartwatch è disponibile su Amazon in promozione. Il doppio sconto attualmente disponibile ti offre l'opportunità di pagarlo €29,99, il che è un affare. Ti basta attivare il coupon per ottenere questo prezzo pazzesco. Una volta completato l'ordine lo riceverai in appena 24 ore grazie alle spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia.

Smartwatch completo di tutto: con Blackview non sbagli

Lo SmartWatch proposto da Blackview è molto semplice ma completo di tutto. Arriva a casa tua con due cinturini: uno classico sport e uno in versione weave per renderlo subito più vicino al tuo stile. Inoltre in questa colorazione nera lo abbini praticamente a tutto.

Nonostante possa sembrare un prodotto scarno di funzionalità visto il suo prezzo, in realtà cela al suo interno un cuore altamente tecnologico. Non per nulla ti mette a disposizione un display a colori in alta risoluzione che ti mostra ogni genere di informazione che stavi ricercando.

I sensori integrati al suo interno sono numerosi. Infatti si va da un semplice contapassi a un saturimetro fino ad arrivare a un monitor del sonno che analizza le ore in cui dormi e ti fornisce report super accurati. Le modalità sportive, invece, ti permettono di tenere sotto controllo tutto ciò che fai durante la giornata. In particolar modo ne hai disposizione 12 così da poter esaudire ogni tuo desiderio.

Non mancano all'appello le notifiche Smart e che ti permettono di rimanere aggiornato su ciò che succede così come una batteria che ti offre fino a 10 giorni di utilizzo tipico.

Non ti scordare che questo dispositivo è compatibile sia con i dispositivi Android che iOS per non farti mancare nulla.

Acquista subito il tuo Smartwatch di Blackview su Amazon a soli €29,99. Lo ricevi in sole 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. Se invece sei cliente sta andato, scegli le spedizione nei punti di ritiro per averle gratuite.