Smartwatch completo in offerta con esclusivo coupon: che affare

Lo smartwatch completo firmato Smart Technic è in offerta su Amazon a soli €33,99. Un esclusivo coupon del 15% da attivare al momento dell'acquisto vende il prezzo di listino più conveniente creando una vera e propria occasione d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio.

Cosa sapere sullo smartwatch di Smart Technic

Lo smartwatch oggi in questione si presenta come un prodotto che si adatta facilmente sia ai polsi maschili che a quelli femminili. È dotato di un cinturino sport in colorazione nera che lo rende ancora più passepartout e adattabile ad ogni stile.

La cassa ha una forma quadrata con dei bordi arrotondati, il suo rivestimento è in vetro mentre al di sotto di questo pannello si trova il display da 1,69 pollici ovviamente a colori. La resa visiva è ampiamente ottimizzate rende la lettura delle informazioni agevole immediata.

Per quanto riguarda le tecnologie implementate al suo interno, invece, sappiamo che sono presenti sia dei tracciamenti per i dati relativi al benessere che per quelli relativi allo sport. Analizzando i primi sappiamo che è sempre possibile sapere i livelli dell'ossigeno nel sangue, conoscere la propria frequenza cardiaca e ancora la qualità del sonno. Le modalità sportive, invece, sono in totale 8 e possiedono a loro interno il tracciamento GPS per delle valutazioni ancora più precise.

L'orologio poi funziona anche come perfetto assistente da polso visto che può ricevere telefonate e SMS e mostrare le notifiche delle App più famose per smartphone.

In conclusione la batteria vanta un'autonomia per 5/7 giorni di utilizzo.

Puoi acquistare lo smartwatch di Smart Technic su Amazon a soli €33,99. Acquistalo oggi e ricevilo in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime. In caso contrario le spedizioni sono gratuite per chi opta per la consegna presso i punti di ritiro.

Attiva il coupon del 15% per ottenere lo sconto in carrello, la promozione è valida fino al 31 luglio 2021 salvo esaurimento scorte.