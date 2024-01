Smartwatch con Alexa in SVENDITA su Amazon: lo paghi solo 20,99€

Doppia opportunità imperdibile su Amazon: aprendo questa pagina devi spuntare il coupon sconto e applicare il codice promozionale che trovi proprio sotto al prezzo già in offerta per pagare uno smartwatch dal valore di 89,99 euro soltanto 20,99. Sì, hai letto bene. E ti consigliamo di sbrigarti perché andrà velocemente a ruba.

Smartwatch a soli 20,99 euro: resterai sorpreso

Questo smartwatch consente di effettuare e rispondere alle chiamate Bluetooth direttamente dal polso, oltre a ricevere SMS e notifiche da varie app come Facebook, WhatsApp e Twitter. Alexa è integrato per offrire un assistente virtuale diretto dal tuo orologio, consentendo di porre domande, impostare promemorie, controllare dispositivi smart e svolgere molte altre funzioni utili.

L’orologio offre un monitoraggio continuo della salute, inclusa la frequenza cardiaca, i livelli di ossigeno nel sangue, i livelli di stress e i modelli di sonno per 24 ore al giorno. Con oltre 100 modalità sportive e una resistenza all’acqua fino a 5 ATM, è un compagno ideale per il fitness.

Il display vivido da 1,8 pollici facilita la lettura delle notifiche e il monitoraggio delle attività. Puoi anche personalizzare il quadrante con oltre 100 opzioni predefinite o caricare una tua foto per un tocco personale e unico. Con funzionalità aggiuntive come sveglia, cronometro, controllo della musica e altro ancora, questo orologio è progettato per migliorare la tua vita quotidiana e il tuo benessere complessivo.

Quindi, ricapitoliamo: apri la pagina Amazon, spunta la casella del coupon sconto, applica il codice promozionale e invece di 89,99 euro pagalo soltanto 20,99. Non fartelo scappare.

