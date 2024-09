Smartwatch con Alexa integrata: funzioni chiamata, sport e salute (55€)

Con Alexa integrata e tutte le funzioni per avere un polso altamente tech. Questo smartwatch Fitpolo ID208P non è un semplice accessorio quanto un assistente di vita. Ti accompagna nella tua giornata tipo con funzioni per i social, la salute e lo sport. Acquistalo ora su Amazon a soli 55,99 euro spuntando il coupon con un click.

Lo indossi con facilità perché ha dimensioni ideali sia per un polso maschile che femminile. Con il cinturino blu jeans ti offre un tocco di colore oltre a un comfort prolungato. Il display è bello ampio e luminoso così con una sola occhiata puoi sapere sempre ciò che accade dentro e fuori al tuo corpo. I quadranti, ovviamente, sono personalizzabili grazie alle numerose varianti già presenti in sistema.

È sufficiente alzare il polso e chiamare Alexa per ricevere le risposte ad ogni dubbio. L’assistente di Amazon è integrato all’interno di questo Fitpolo ID208P per essere sempre a pronta disposizione. Ma non solo, lo smartwatch è altamente avanzato con i suoi sensori che tracciano sia la salute che lo sport. Ad esempio puoi monitorare il cuore, il sonno e i livelli di ossigeno nel sangue oppure scegliere una modalità sportiva tra le tante e sapere quante calorie bruci, chilometri percorri e i tempi.

L’accessorio è totalmente impermeabile per entrare in acqua con acqua e non rovinarsi minimamente. La batteria dura tantissimo ed hai funzioni legate alla vita quotidiana per rendere le tue giornate più pratiche. Tra queste le notifiche smart e le chiamate via Bluetooth.

Smartwatch Fitpolo ID208P: il coupon su Amazon

Come poter dire di no a un prodotto come lo smartwatch di Fitpolo ID208P? Funzioni avanzate che ti guidano durante la giornata senza metterti i bastoni tra le ruote. Collegati su Amazon dove il coupon del 20% ti fa risparmiare e completi l’acquisto a soli 55,99 euro.

Le spedizioni, con i servizi Prime attivi, sono gratuite e rapide in tutta Italia.