Smartwatch da CAPOGIRO: chiamate, salute e sport ad un prezzo ridicolo

Mettere al polso uno smartwatch non è mai stato così semplice. Con un prodotto del genere ci metti un paio di secondi a capire che hai fatto la scelta giusta. Non solo il modello in questione ha tutto quello che stavi cercando, ma con funzioni dedicate a la qualunque è perfetto tutti i giorni.

Smartwatch eccezionale: tutto al suo interno per un vero assistente

Che dire, una volta che indossi questo smartwatch al polso hai tutto a portata di mano, letteralmente. Comodo e pieno di funzioni, lo puoi utilizzare per la qualunque così da avere un prodotto che sia intelligente sotto tutti i punti di vista.

In colorazione nera lo indossi tutti i giorni in più sta bene sia su un polso maschile che femminile. Il display è luminoso, ampio e soprattutto a colori. Mediante i vari quadranti lo puoi personalizzare a volontà.

Con i sensori che integra, invece, non ti risparmi niente. Puoi tenere sotto controllo l’attività sportiva, la salute e persino la vita sociale. Anzitutto ti dico che è presente un cardiofrequenzimetro ma anche un monitor del sonno e della SpO2.

Visto che non puoi farti mancare niente conta che ci sono più di 100 modalità di allenamento ed è anche impermeabile. In questo modo puoi entrare a contatto con l’acqua senza paura di rovinarlo.

Per la vita social, invece, non fare a meno di notifiche smart, chiamate Bluetooth direttamente dal polso e tantissimo altro ancora. Non sto qui a elencarti tutto altrimenti leggeresti per giorni e giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.