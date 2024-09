Smartwatch da polso con chiamate Bluetooth, 29€ ma è completo in tutto

Appena 30 euro per mettere al polso uno smartwatch che è completo e funzionale. Per avere tutto a portata di dito e non rinunciare a quel tocco in più nelle tue faccende quotidiane. È comodo, pratico e resistente oltre ad avere un design semplice e che si adatta con facilità ad occasioni eleganti o quotidiane. In altre parole non te lo togli più di dosso e nessuno ti biasima.

Smartwatch completo a tua disposizione: anche con chiamate Bluetooth

Ormai uno smartwatch non è un semplice accessorio che cambia quadrante. Questo prodotto è diventato un secondo smartphone con cui non rinunciare a una singola funzione soprattutto durante lo svolgersi della giornata. Il modello di Kuizil non ha un marchio conosciuto alle spalle ma non per questo merita di non essere preso in considerazione.

Nero, con display bello ampio e cinturino regolabile per adattarlo sia a polsi maschili che femminili. Non mancano all’appello tutte le funzioni più classiche come lo schermo personalizzabile e il contapassi. Ciò che fa la differenza è il suo cuore tech che aggiunge al già gran numero di opzioni anche sensori avanzati e chiamate via Bluetooth.

Hai letto bene, con i sensori tieni sotto controllo la salute attraverso il cuore, l’ossigenazione e il sonno. Non solo, puoi sapere come ti alleni e selezionare una delle varie modalità sportive presenti. La vita quotidiana, invece, non viene lasciata da parte con notifiche smart e chiamate via Bluetooth direttamente dal tuo polso.

Sfrutta l‘autonomia duratura e usalo a contatto con l’acqua grazie alla sua impermeabilità.

