Smartwatch economico ma BOMBA: occasione imperdibile

Lo smartwatch di Vigorun è in promozione su Amazon a soli 19,99€. Il ribasso del 50% corrisponde a uno sconto effettivo di 20,00€ che dimezza nettamente il prezzo di listino.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Vigorun: cosa ha da proporre il suo smartwatch

Lo smartwatch di Vigorun si presenta come un accessorio casual e perfetto sia per polsi maschili che femminili. Il suo design è curato e pertanto non passa inosservato. Disponibile in colorazione nera, poi, acquista decisamente una marcia in più.

La visione delle informazioni è resa agevole da quello che è un display a colori e con ampiezza di 1.3 pollici. Questo elemento è custodito all'interno di una cassa quadrata che vanta un vetro di copertura leggermente curvo.

I materiali impiegati per la progettazione sono di notevole qualità e pertanto assicurano robustezza. Indossarlo senza farsi problemi è semplicissimo.

Degne di nota sono anche le tecnologie che sono state implementate nell'orologio. Lo stesso, infatti, può fornire informazioni sia sul benessere che sullo sport.

Tra le varie è possibile citare un cardiofrequenzimetro, un monitor del sonno, un sistema per prevenire la sedentarietà e un allenamento del respiro.

Il lato sportivo, invece, vanta 9 modalità di sport preinstallate e un tracciatore dell'allenamento fisico accurato per ricevere informazioni su ogni performance svolta. Inoltre il watch è impermeabile e certificato IP68.

I giorni di autonomia con una sola carica ammontano a circa 10. Questo tempo varia molto in base all'utilizzo che si va con l'accessorio, ciononostante è un ottimo valore.

Infine, sono presenti altresì le notifiche smart, il cronometro e altre impostazioni tutte da scoprire.

Lo smartwatch di Vigorun è disponibile all'acquisto su Amazon a soli 19,99€. Le spedizioni sono operate in circa 48 ore per coloro che sono abbonati Prime. In caso contrario, le consegne sono gratuite per i clienti idonei e per chi opta per le spedizioni presso punti di ritiro.