Smartwatch elegante e pronto a tutto: HUAWEI WATCH GT 7 è in offerta

Se stai cercando uno smartwatch estremamente elegante, adatto per qualsiasi esigenza, robusto e con grande autonomia, approfitta di questa occasione. Vai subito su Amazon e puoi avere il HUAWEI WATCH GT 7 a soli 229 euro, invece che 299 euro, applicando il codice promozionale HUAWEIIT20 al momento del pagamento.

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HUAWEI WATCH GT 7 è il tuo alleato di tutti i giorni

Il HUAWEI WATCH GT 7 si distingue per la sua straordinaria elegantettezza. Ha una lunetta con cassa da 46 mm, entrambi in acciaio inossidabile, con la cinturino EasyCross e display rotondo da 3000 nits. Inoltre c’è una ghiera e un tasto fisico per accedere alle opzioni in modo semplice e una batteria in grado di durare per 25 giorni di uso leggero 12 giorni di uso tipico e 51 ore in modalità running.

È perfetto soprattutto per ciclisti, scalatori, corridori e sciatori. Possiede metriche avanzate come curve, frequenza di curva e forza G che analizzano ogni discesa di oltre tremila stazioni sciistiche. In bicicletta puoi pianificare le salite e avvalerti di avvisi in tempo reale sul terreno, sulle curve strette e un’analisi delle prestazioni. Puoi scaricare mappe offline direttamente sul tuo smartwatch e potrai ovviamente avvalerti di oltre 110 modalità sportive professionali.

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