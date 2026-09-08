 Smartwatch elegante e pronto a tutto: HUAWEI WATCH GT 7 è in offerta
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Smartwatch elegante e pronto a tutto: HUAWEI WATCH GT 7 è in offerta

Il HUAWEI WATCH GT 7 è uno smartwatch elegantissimo, con 21 giorni di autonomia e applicazioni per lo sport professionali.
Smartwatch elegante e pronto a tutto: HUAWEI WATCH GT 7 è in offerta
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Il HUAWEI WATCH GT 7 è uno smartwatch elegantissimo, con 21 giorni di autonomia e applicazioni per lo sport professionali.
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HUAWEI WATCH GT 7 è il tuo alleato di tutti i giorni

Il HUAWEI WATCH GT 7 si distingue per la sua straordinaria elegantettezza. Ha una lunetta con cassa da 46 mm, entrambi in acciaio inossidabile, con la cinturino EasyCross e display rotondo da 3000 nits. Inoltre c’è una ghiera e un tasto fisico per accedere alle opzioni in modo semplice e una batteria in grado di durare per 25 giorni di uso leggero 12 giorni di uso tipico e 51 ore in modalità running.

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È perfetto soprattutto per ciclisti, scalatori, corridori e sciatori. Possiede metriche avanzate come curve, frequenza di curva e forza G che analizzano ogni discesa di oltre tremila stazioni sciistiche. In bicicletta puoi pianificare le salite e avvalerti di avvisi in tempo reale sul terreno, sulle curve strette e un’analisi delle prestazioni. Puoi scaricare mappe offline direttamente sul tuo smartwatch e potrai ovviamente avvalerti di oltre 110 modalità sportive professionali.

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Pubblicato il 8 set 2026

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Michea Elia
Pubblicato il
8 set 2026
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