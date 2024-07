Smartwatch Garmin Forerunner 55: offerta SHOCK su Amazon (-42%)

Amazon sgancia una bella bomba di fine settimana con lo smartwatch Garmin Forerunner 55 offerto, nella sua iconica colorazione Aqua, al prezzo eccezionale di soli 115 euro invece di 199,99. Con spedizione Prime inclusa e pagamento a rate a tasso zero disponibile.

Garmin Forerunner 55: le caratteristiche dello smartphone

Questo smartwatch è pensato per darti il massimo supporto nell’attività fisica e nel monitoraggio della salute. I sensori GPS e cardio integrati permettono al dispositivo di fornirti tutti i dati essenziali delle tue uscite: tempo, distanza percorsa, passo e frequenza cardiaca istantanea. In questo modo, potrai monitorare le tue prestazioni in tempo reale e avere una panoramica completa delle tue zone cardio.

Grazie a Garmin Coach avrai la possibilità di creare piani di allenamento su misura per i tuoi obiettivi, che tu voglia correre 5 km, 10 km o una mezza maratona: una funzione integrata e completamente gratuita.

L’indossabile è comunque capace di conoscerti con il tempo consigliandoti ogni giorno allenamenti personalizzati basati sui dati raccolti durante le sessioni precedenti, il tuo stato di forma attuale, il sonno e i tempi di recupero stimati. Include inoltre funzioni come PacePro, avvisi audio, tempi di recupero, previsione dei tempi di gara e tempo stimato all’arrivo.

Non si tratta però solo di corsa perché, con oltre 20 app precaricate per diverse discipline sportive, monitora la tua salute 24/7. Dal design elegante e dalle ottime prestazioni, è un affare da non perdere in questo venerdì pomeriggio: acquistalo a soli 115 euro invece di 199,99.