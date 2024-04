Smartwatch Garmin rugged: resiste a TUTTO, ottimo sconto su Amazon

Con Garmin Instinct 2S puoi avere uno smartwatch di qualità pensato per resistere alle situazioni più estreme. Puoi portarlo in montagna, al mare o dove preferisci durante le tue escursioni. Un pezzo di tecnologia di ultima generazione che oggi può essere tuo in sconto su Amazon a 215,49 euro invece di 299,99.

Garmin Instinct 2S: uno smartwatch che non teme nulla

Il Garmin Instinct 2S è un smartwatch robusto progettato per distinguersi e resistere alle sfide più estreme. Con la sua resistenza all’acqua fino a 100 metri e la capacità di sopportare urti e temperature estreme, questo dispositivo può affrontare davvero tutto.

La batteria, con una singola carica, offre fino a 21 giorni di autonomia in modalità smartwatch e fino a 22 ore in modalità GPS e, con oltre 30 app preinstallate, puoi praticare una vasta gamma di sport e sfruttare le metriche avanzate di allenamento per ottimizzare le tue prestazioni. Dai dati di posizione più precisi forniti dai sistemi satellitari GPS, GLONASS e Galileo, alla bussola integrata e alla funzione TracBack che ti guida nel ritorno al punto di partenza, il Garmin Instinct 2S ti fornisce tutto ciò di cui hai bisogno per navigare e raggiungere le tue mete con sicurezza.

Puoi seguire i piani di allenamento Garmin Coach o scaricare workout fitness predefiniti direttamente sullo smartwatch. Con le notifiche sul display e la possibilità di inviare un SMS di emergenza ai contatti predefiniti in caso di necessità, il Garmin Instinct 2S è un compagno affidabile che ti tiene connesso e al sicuro durante le tue avventure.

Un concentrato di tecnologia e funzionalità di ultima generazione: oggi è tuo a soli 215,49 euro invece di 299,99.