Smartwatch Garmin Venu 3: sconto MAXI di 145 euro su Amazon

Amazon lancia uno sconto molto interessante su Garmin Venu 3: uno smartwatch con display AMOLED e diverse funzioni per la gestione di fitness e salute. Puoi acquistarlo a soli 355 euro invece di 499,99: un prezzo che lo sto portando rapidamente in esaurimento scorte, ti consigliamo di sbrigarti a completare l’acquisto.

Forte del marchio Garmin, questo smartwatch è dotato di una serie di funzioni avanzate con cui monitorare ogni aspetto della tua salute e delle tue performance sportive, senza rinunciare alla comodità di chiamare e inviare messaggi direttamente dal sonno.

Andando a vederne qualcuna non possiamo non citare ad esempio il Coach del Sonno, che registra la qualità del tuo riposo e ti suggerisce come migliorarlo. Il tutto funziona con un’analisi approfondita del sonno e dei momenti di riposo diurni, per avere un quadro completo della tua salute notturna. Al mattino, avrai un report completo sul sonno, livello di recupero, calendario della giornata e altre metriche completamente personalizzabili.

Ancora, Venu 3 include oltre 30 app sportive già precaricate, comprese ttività indoor e all’aperto come corsa, ciclismo, nuoto e persino sport pensati per chi utilizza una sedia a rotelle. E non manca la possibilità di effettuare chiamate e rispondere ai messaggi direttamente dal dispositivo, grazie alla cassa e al microfono integrati.

Il compagno ideale per la vita di tutti i giorni, sia per la quotidianità che per lo sport: acquista adesso lo smartwatch Garmin Venu 3 con un maxi sconto di 145 euro su Amazon.