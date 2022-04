Lo smartwatch di Google si chiamerà Pixel Watch

Arriva quella che è forse la prova più evidente che lo smartwatch di Google si chiamerà semplicemente Pixel Watch. Come è stato scoperto da 9to5Google, lo scorso 19 aprile il colosso di Mountain View ha depositato domanda per la registrazione dell’omonimo marchio negli Stati Uniti.

L’istanza di registrazione del nome “Pixel Watch” riguarda, senza sorprese, le categorie smartwatch e relativi accessori. Indizio probabilmente decisivo che ci porterà nelle prossime settimane all’annuncio ufficiale.

Pixel Watch: cosa sappiamo sul primo smartwatch di Google

Circolano ormai da diversi anni le indiscrezioni che vogliono Google pronta a debuttare con uno smartwatch proprietario basato su Wear Os. Ora sembra che finalmente ci siamo. I leak e le voci di corridoio più recenti lo hanno identificato con il nome in codice “Rohan”, con tanto di rendering e quadranti che hanno cominciato a circolare ormai da qualche mese.

La scelta del nome commerciale Pixel Watch ovviamente non sorprende: l’intenzione di Google è renderlo l’accessorio di punta per tutti i possessori di uno smartphone Pixel e la presentazione dovrebbe avvenire molto a breve. Le ultime indiscrezioni sostengono che il device indossabile debutterà nel corso del prossimo Google I/O, che si terrà l’11 maggio.

Per la data di uscita è ancora tutto da vedere, dato che l’apparizione all’evento potrebbe avvenire in forma di un semplice teaser, in modo da iniziare a preparare il terreno per un lancio sul mercato che pare sia previsto in autunno.