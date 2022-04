Lo smartwatch di Google potrebbe montare Wear OS 3.1

Una nuova voce di corridoio si aggiunge alla lista sempre più lunga di indiscrezioni sullo smartwatch di Google. Il dispositivo indossabile è uno dei più attesi dagli appassionati per il 2022 e adesso accoglie le indiscrezioni del noto leaker Evan Blass, che parla del software che dovrebbe montare il Pixel Watch.

Il post pubblicato su Twitter mostra uno screenshot che mette in evidenza il nome in codice “Pixel Rohan” insieme alla piattaforma Wear OS 3.1. È molto probabile che sarà questa la versione che sarà preinstallata nel device al lancio.

Pixel Watch, lo smartwatch di Google, avrà Wear OS 3.1 al lancio?

Come ricorda Phandroid.com, al momento soltanto la gamma di dispositivi indossabili Samsung Galaxy Watch 4 monta Wear OS 3.1. Gli altri marchi riceveranno un apposito aggiornamento entro la fine dell’anno, con lo smartwatch di Google che ovviamente non potrà non essere della partita.

Il colosso di Mountain View si prepara quest’anno a lanciare il suo primo dispositivo indossabile ufficiale: finora, l’azienda ha fornito Wear OS ad altri produttori, con Samsung appunto in prima linea, ma adesso pare sia arrivato il momento di scendere in campo con un proprio smartwatch.

Stando alle voci di corridoio, Pixel Watch dovrebbe essere presentato con un teaser all’evento I/O di Google, che si terrà dall’11 al 12 maggio prossimi. Si tratterebbe quindi solo di un assaggio, per una presentazione che dovrebbe essere interamente concentrata sul Pixel 6a.

Per vedere lo smartwatch in forma completa dovremo forse aspettare la fine dell’anno, quando il device potrebbe debuttare con la linea di smartphone della serie Pixel 7.