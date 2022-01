Lo smartwatch di Google in arrivo a maggio?

Giovedì 26 maggio: è questa la data da cerchiare in rosso sul calendario per la possibile presentazione di Pixel Watch, lo smartwatch di Google già protagonista in passato di molti rumor e indiscrezioni, ma mai annunciato in via ufficiale. Potrebbe essere svelato in occasione dell'evento I/O 2022 che solitamente va in scena in quel periodo, offrendo uno sguardo sulle prossime novità riservate alla community di sviluppatori (ma non solo).

La voce di corridoio di oggi arriva dal profilo Twitter di Jon Prosser, uno che solitamente ci vede lungo quando si tratta di anticipare le prossime uscite del mondo hi-tech. A livello di design, l'orologio dovrebbe essere dotato di un display circolare (ovviamente non come quello nell'immagine di apertura) con bordi ridotti al minimo indispensabile, mentre lato software la piattaforma sarà certamente Wear OS con pieno supporto a tutte le sue funzionalità.

Pixel Watch 👇

I’m hearing that Google is planning on launching it on Thursday, May 26th — over year since we leaked it.

This is the first we’ve seen a set date on the device behind the scenes.

Google is known for pushing back dates — but if they do, we’ll know 👀 pic.twitter.com/Kk0D4Bom6d

— Jon Prosser (@jon_prosser) January 21, 2022