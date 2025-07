Smartwatch Huawei Watch GT 5 in sconto al miglior prezzo di sempre

Il Huawei Watch GT 5 è senza dubbio uno degli smartwatch più completi e curati che abbiamo visto di recente. Se stavate aspettando il momento giusto per acquistarlo, eccolo: la versione da 46mm in Nero Fluoroelastomero è attualmente in offerta sul sito ufficiale Huawei a soli 166 euro, grazie al codice sconto ABLAZE12 da inserire al checkout.

Ci riferiamo al modello con cinturino in fluoroelastomero, perfetto per un uso quotidiano e sportivo, resistente, leggero e pratico. E c’è di più: all’interno della confezione troverete un secondo cinturino in regalo, per personalizzare ancora di più il vostro orologio. Se siete interessati, potete cliccare direttamente sul banner qui sotto per accedere all’offerta.

CODICE SCONTO: ABLAZE12

Il Watch GT 5 è arrivato sul mercato nel 2024 e si divide in due varianti principali: la versione Pro e quella standard. Il modello in promozione appartiene a quest’ultima categoria e si distingue per un design leggermente più sobrio, ma mantiene inalterate le caratteristiche tecniche che lo rendono un dispositivo di altissimo livello.

Al suo interno troviamo infatti il TruSense System, una suite avanzata di sensori per il tracciamento preciso dei parametri vitali: frequenza cardiaca, saturazione dell’ossigeno nel sangue, qualità del respiro e molto altro. Le rilevazioni sono rapide e affidabili, grazie ai sensori di ultima generazione.

Tra le funzionalità smart spicca la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dallo smartwatch, con tastiera virtuale e Text-to-Speech. WhatsApp, Telegram, Messenger, SMS: tutto a portata di polso. Inoltre, il dispositivo è dotato del Sunflower Positioning System, un sistema di geolocalizzazione GNSS super preciso che consente il tracciamento delle attività all’aperto senza necessità di portarsi dietro lo smartphone.

Naturalmente, il Watch GT 5 è compatibile sia con Android che iOS, per la massima libertà d’uso.

Dopo aver testato entrambi i modelli, possiamo confermare che anche la versione standard del GT 5 si comporta in maniera impeccabile: ottima qualità costruttiva, materiali premium e prestazioni sempre all’altezza, anche durante l’allenamento o le giornate più intense.

Ricordate: il prezzo promozionale di 166 euro è valido ancora per poco. Se volete portarvi a casa uno smartwatch elegante, versatile e super tecnologico, questa è davvero una delle migliori occasioni dell’anno.

