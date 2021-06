Smartwatch in offerta a PREZZACCIO: pochi pezzi disponibili

Sei in cerca di uno smartwatch? Quello prodotto da Popglory è in offerta su Amazon a soli 21,66€. Il ribasso del 28% rende il prezzo di listino più conveniente rendendo questa un'ottima occasione d'acquisto.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

PopGlory e il suo smartwatch in offerta lampo

Lo smartwatch proposto da PopGlory si presenta semplice, casual e perfetto soprattutto per i polsi femminili. La colorazione rosa cipria gli dona un ché di elegante conferendogli una marcia in più.

Dotato di una cassa quadrata, questa vanta al suo interno un display a colori da 1.3 pollici. La dimensione è favorevole a una lettura ottimizzata di notifiche e informazioni. Inoltre i quadranti possono essere personalizzati a proprio piacimento.

In merito alle tecnologie implementate, è possibile sapere che sono presenti numerosi sensori. Legati alla rilevazione dei parametri del benessere vi sono un cardiofrequenzimetro, un misuratore dei livelli di ossigeno nel sangue e un monitor del sonno.

La parte fitness, invece, vede protagoniste ben 8 modalità di allenamento per praticare gli sport più amati in libertà. Oltre a questi sono poi presenti i classici dati inerenti alle calorie, alle distanze e ai passi percorsi.

L'orologio smart vanta altresì delle funzioni inerenti alle notifiche intelligenti, al cronometraggio, al meteo e al controllo della musica.

Infine è impermeabile e certificato IP67.

Puoi acquistare lo smartwatch firmato Popglory su Amazon a soli 21,66€ in colorazione rosa cipria. Acquistandolo oggi lo riceverai in 48 ore qualora tu sia membro Prime. In caso alternativo, le spedizioni sono gratuite per i clienti idonei o per chi opta per la consegna presso i punti di ritiro.

Affrettati: i pezzi sono limitati e si tratta di un‘offerta lampo.