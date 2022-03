Smartwatch IOWODO: per quello che costa è DA AVERE (33€)

Uno Smartwatch senza se e senza ma questo che ti puoi mettere al polso con una spesa veramente minima. Questa domenica si sta rivelando una vera scoperta su Amazon dove puoi concludere affari a più non posso.

Proprio per questo motivo ti sto segnalando questo modellino eccezionale che una volta che provi, non potrei che amare allo sfinimento. Si tratta dello Iowodo R5 e appena scopri di cosa è capace, lo vorrai.

Te lo porti a casa spendendo appena €33,99 grazie al ribasso in corso che fa crollare il prezzo del 43%. Le spedizioni Prime gratuite in tutta Italia, ti basta avere un abbonamento per riceverlo in uno o due giorni. Non perdere altro tempo.

Smartwatch Iowodo R5: al tuo polso splende di luce propria

Uno Smartwatch come questo cattura subito l’occhio perché ha un’estetica completamente diversa rispetto ai soliti che si trovano sul mercato. Disponibile in colorazione nera, lo indossi al polso e ti dimentichi di averlo visto che non solo è leggerissimo ma si adatta perfettamente alla tua mano rendendosi perfetto sia per lui che per lei.

Con un display ampio e definito da colori vividi, leggere ciò che appare al suo interno non può che essere una passeggiata anche se ti trovi sotto al sole più splendente. Ti basta un’occhiata per sapere ciò che succede all’interno del tuo corpo grazie anche alla presenza di sensori ultra intelligenti che ti permettono di tener traccia delle attività sportive così come della tua salute.

Non per niente, a suo interno integra 24 modalità sport tutte differenti tra le quali spicca anche il nuoto visto che questo prodotto è totalmente impermeabile. Dalla parte del benessere, invece, non sono da meno il cardiofrequenzimetro e il saturimetro grazie al quale tieni sotto controllo i livelli di ossigeno nel sangue.

Compatibile sia con Android che iOS, questo Smartwatch non scende a compromessi integrando al suo interno anche le notifiche Smart, varie funzioni legate alla vita quotidiana è una batteria che prima di scaricarsi richiederà giorni e giorni.

Non perdere quindi questa occasione per nulla al mondo e collegati subito su Amazon per portarti a casa un gioiello vero e proprio con una spesa di soli €35,99. Iowodo R5 e lo SmartWatch che stavi cercando e grazie alle spedizioni gratuite e veloci garantite dall’abbonamento Prime, diventa tuo in quattro e quattr’otto.

