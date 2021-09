Smartwatch moderno a prezzo bassissimo: è su Amazon l'offerta

Se sei alla ricerca di uno Smartwatch che possa offrirti tutto senza dover affrontare una spesa assurda, ti trovi nel posto giusto. Su Amazon hai l'occasione di acquistarlo a soli 39.99€ approfittando del ribasso in corso che è un vero affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, soprattutto se sei cliente Prime.

Smartwatch completo di tutto: cosa devi sapere

Lo smartwatch di UMIDIGI è veramente un bel prodottino. Con un prezzo basso non ti fa scendere a compromessi visto che ti mette a disposizione di tutto è di più. Ha un cinturino in colorazione nera che però viene messo in risalto da dei dettagli rossi vivo per un twist di vivacità.

Il display non solo è ampio, ma è in ottima risoluzione e a colori. Questo ti permette non solo di avere una visione pazzesca dei contenuti, ma anche di poterlo personalizzare come meglio credi grazie alle varie impostazioni dedicate. Al suo interno, poi, sono integrati dei sensori con cui tieni sotto controllo sia le tue prestazioni sportive che lo stato di salute. Infatti, ad esempio, non manca un efficiente cardiofrequenzimetro.

Non manca all'appello il GPS integrato e il certificato di impermeabilità che ti assicura resistenza a contatto con l'acqua. A tal proposito ti svelo che lo puoi utilizzare fino a 50 metri di profondità.

Cos'altro dirti? Anche la batteria è ottima considerato che con una sola carica ti permette di avere giorni e giorni di autonomia.

Acquista subito il tuo Smartwatch completo su Amazon al piccolo costo di 39.99€. Lo ricevi a casa in pochissimo tempo e senza dover spendere neanche un euro in più grazie alle spedizioni garantite sia per i mem