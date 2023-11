Smartwatch Polar Pacer in offerta con un SUPER SCONTO su Amazon (-40%)

Polar Pacer è lo smartwatch perfetto se stai cercando un dispositivo indossabile che ti supporti in pieno nell’attività sportiva e nella gestione della tua salute. Oggi puoi averlo su Amazon con un eccezionale sconto del 40% che lo porta al suo minimo storico assoluto: 139 euro invece di 229. Non farti scappare questo antipasto Black Friday.

Smartwatch Polar Pacer in offerta: la scheda tecnica

Il Polar Pacer è più di un semplice running watch. È il compagno ideale per chi inizia a correre, fornendo tutte le funzioni necessarie per monitorare e migliorare le tue prestazioni. Tempo, andatura, distanza, lap, GPS, monitoraggio della frequenza cardiaca dal polso, funzioni per l’allenamento, sonno e recupero: è tutto lì, a portata di polso.

Quello che rende il Polar Pacer davvero unico sono le sue funzioni specifiche per l’allenamento e il recupero. Ricevi una guida personalizzata e feedback dettagliati con monitoraggio dello sforzo e del carico cardiaco nel breve e lungo periodo. È come avere un coach personale al polso, pronto a spingerti al massimo.

L‘accuratezza del GPS è sorprendente, grazie all’antenna satellitare che rileva ogni tratto e curva del tuo percorso. Non perdere mai di vista i tuoi progressi e goditi una registrazione dettagliata delle tue corse all’aperto.

Lo schermo MIP (memory-in-pixel) ad alto contrasto assicura la massima leggibilità dei dati in ogni condizione di luce. Leggi facilmente le informazioni importanti durante la corsa, senza dover interrompere il tuo ritmo.

Sottile, leggero e con un design ottimizzato, il Polar Pacer offre il massimo comfort durante ogni allenamento. La navigazione intuitiva e la ricarica ultra rapida completano l’esperienza, rendendo questo smartwatch il tuo compagno di corsa perfetto.

