Smartwatch Samsung BESTIALE: in promo su eBay

Una bomba di Smartwatch può diventare tuo con un prezzo veramente spettacolare. Non solo è firmato Samsung ma ti fa vivere un'esperienza degna di nota è senza mezzi termini.

Per portartelo a casa non devi far altro che aggiungerlo al carrello e inserire il codice sconto “DIC21EDAYS” al momento del pagamento così grazie agli eDays di eBay lo potrai pagare solo €103,49.

Ti rammento che le spedizioni sono completamente gratuite e che per giunta vengono effettuate in tempi rapidissimi in tutta Italia quindi non aspettare altro tempo.

Smartwatch Samsung al polso: mai più senza

Questo Smartwatch Samsung altro non è che il Gear S2, un gioiello ambito da tantissimi utenti. Infatti con il suo design ultramoderno si adatta perfettamente sia ai polsi maschili che ai polsi femminili rendendolo elegante e casual allo stesso momento. Praticamente lo puoi indossare in ogni occasione senza mai aver dubbi sulla sua bellezza.

Se poi non sei ancora soddisfatto, ti svelo che è stato progettato in collaborazione con Alessandro Mendini e la sua scheda tecnica non è da meno.

Ti offre un display super AMOLED in risoluzione avanzata che ti fa leggere le notifiche e tutte le informazioni in modo perfetto anche se ti trovi sotto la luce più splendente. In più se vuoi personalizzi quadrante come meglio credi grazie alle svariate possibilità di customizzazione. Ovviamente al suo interno integra una serie di sensori intelligentissimi che sono dedicati allo sport così come alla salute infatti non manca all'appello un cardiofrequenzimetro.

Non avere dubbi sulla sua utilizzabilità in quanto è completamente waterproof e vanta una batteria con ricarica wireless che ti regalo una autonomia eccezionale.

Acquista subito questo tuo Smartwatch Samsung su eBay a soli €103,49 grazie al coupon “DIC21EDAYS”. Ricordati ovviamente d'inserirlo al momento del pagamento per vedere il ribasso del 15% applicato. Ti ricordo che le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia.