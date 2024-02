Vuoi uno smartwatch con saturimetro da soli 9,99€?

Con oltre 12.500 recensioni positive su Amazon, Blackview R3 è uno smartwatch per uomo, donna e bambino dall’elevato rapporto qualità-prezzo, protagonista oggi di un’ottima offerta che vale la pena segnalare su queste pagine. Ha in dotazione un secondo cinturino di ricambio. Può essere tuo da soli 9,99 euro se scegli un usato in buone condizioni, mentre nuovo costa solo 21,59 euro se attivi il coupon dedicato. Vediamo quali sono i punti di forza integrati.

Blackview R3: cosa offre lo smartwatch

Tra le caratteristiche più importanti ci sono il saturimetro che misura con precisione il livello di ossigenazione del sangue, il contapassi che aiuta a tenere traccia della propria attività fisica durante il giorno, l’analisi della qualità del sonno eseguita in autonomia, il cardiofrequenzimetro per rilevare il battito cardiaco e il monitoraggio delle sessioni di allenamento con diverse modalità supportate. Ancora, la cassa è impermeabile e il display touch da 1,83 pollici a colori mostra ogni informazione in modo chiaro. È compatibile con gli smartphone Android e con gli iPhone. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa per conoscere tutti gli altri dettagli.

Perfetto come regalo o da mettere al proprio polso, lo smartwatch Blackview R3 in forte sconto è un ottimo affare. È anche possibile scegliere la colorazione preferita tra Nero, Grigio e Rosa (verificare il valore dei coupon nelle singole schede).

Volendo, puoi sceglierne uno usato in buone condizioni da soli 9,99 euro. E, se hai un abbonamento ad Amazon Prime attivo, per te c’è anche la spedizione gratuita con la consegna direttamente a casa garantita entro domani. Come già scritto, il secondo cinturino è in omaggio, così da poterlo cambiare quando lo si desidera.

