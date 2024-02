Smartwatch SPAZIALE con social, salute e sport: al tuo polso con 22€

Uno smartwatch che sarà anche semplice ma ha tutto al posto giusto. Invece di spendere centinaia di euro, opta per questo modello Blackview e scopri che con una spesa minima puoi avere un vero e proprio assistente al tuo polso.

Eccezionale sotto tutti i punti di vista, l’orologio in questione è in doppia promozione. Se sei interessato non te lo fare scappare ma collegati al volo su Amazon dove con soli 22,49€ diventa tuo, mi raccomando spunta il coupon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Smartwatch Blackview con tutto perfetto per il tuo polso

Design estremamente lineare e moderno, cinturino doppio in confezione e dimensioni adatte sia per un polso maschile che femminile. Le premesse sono già ottime ma aspetta di sapere cosa ti mette a portata di mano per innamorarti del tutto.

A chi lo consiglio? A te che vuoi avere un tocco di smart in più nel quotidiano e che ami rimanere aggiornato su ciò che succede dentro e fuori dal tuo corpo. Ebbene, questo modello ha funzioni legate a qualunque aspetto per offrirti un’ampia gamma di utilizzo.

Prima di scoprirle ti dico che il display è ampio, colorato, luminoso e soprattutto personalizzabile. Scorri con il dito sulla superficie per navigare in un menù semplice e immediato da capire.

Per la salute hai sensori dedicati al cuore, al sonno, all’ossigeno mentre per lo sport goditi le numerose modalità di allenamento che calcolano chilometri, passi, calorie e movimenti vari.

La vita quotidiana non viene lasciata da parte attraverso comandi per la fotocamera, musica, calendario, notifiche smart dalle app e tanto altro ancora.

Scopri tutte le funzioni in dettaglio e approfitta di questo sconto. Porta a casa il tuo smartwatch di Blackview a soli 22,49€ con il coupon in pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.