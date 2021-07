Smartwatch, sportwatch e Alexa nell'edizione esclusiva Amazon: Fitbit Versa 2 in super sconto

Quello che ti suggeriamo oggi è uno dei migliori sport watch disponibili sul mercato, che Amazon propone al prezzo più basso di sempre. Stiamo parlando del Fitbit Versa 2 nell’edizione esclusiva Amazon che integra anche i comandi vocali con Alexa.

Fitbit Versa 2 Edizione Esclusiva Amazon: caratteristiche tecniche

Il Versa offre un buon display touchscreen migliorato rispetto al modello precedente, con una luminosità che raggiunge i 1000 nits e rivestito da un Corning Gorilla Glass 3. Pur trattandosi di un orologio pensato per lo sport, nasconde un lato da vero e proprio smartwatch. Non mancano, infatti, le notifiche con la possibilità di rispondere a messaggi e telefonate direttamente dall’orologio. Presente la funzione always on che permette di avere lo schermo sempre attivo come un tradizionale orologio da polso, in questo caso disattivabile. Allo stesso modo sono presenti diverse applicazioni per la gestione della musica ed una memoria interna che permette di salvare oltre 300 brani direttamente sullo smartwatch. Insomma, non manca quel ventaglio di funzionalità che ci accompagna nella vita quotidiana e semplifica le piccole operazioni.

Tuttavia, come detto in precedenza, l’orologio da il meglio di sé durante l’attività fisica e sportiva. Il sensore di battito è estremamente preciso, e non manca il monitoraggio continuo. La cassa in alluminio garantisce una resistenza all’immersione fino a 50 metri, ed è presente una modalità di allenamento dedicata al nuoto. Include Fitpbit Pay che grazie al modulo NFC permette di effettuare pagamenti direttamente con l’orologio. Chiude l’assistente vocale Alexa integrato direttamente sull’orologio in questa edizione esclusiva per Amazon. Questo permette di controllare il meteo, impostare un timer o una sveglia direttamente con la voce. Una feature decisamente utile soprattutto nel pieno di un allenamento.

Grazie ad un’offerta lampo, l’orologio può essere acquistato su Amazon a soli 119,90 euro con uno sconto di ben 80 euro sul prezzo di listino.