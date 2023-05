Smartwatch unisex multifunzionale a MENO DI 30 EURO: solo su Amazon

Se volete tenere sotto controllo la vostra salute e monitorare gli allenamenti quotidiani, non fatevi sfuggire questo orologio smart che al momento è disponibile ad un prezzo davvero piccolissimo. È lo Smartwatch KALINCO, oggi in offerta super su Amazon con uno sconto eccezionale del 15%.

Il dispositivo multifunzionale potrà essere vostro a soli 28 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Questo orologio sarà il compagno ideale nella vita di tutti i giorni, non fatevelo scappare!

Smartwatch KALINCO: tutte le funzionalità dell’orologio smart

Lo Smartwatch KALINCO è il compagno perfetto sia per monitorare la propria salute che per supportarti negli allenamenti di tutti i giorni.

Questo modello ha più modalità sportive: camminata, corsa, ciclismo, salto, badminton, basket, calcio e così via. È possibile registrare passi, calorie, distanza e attività quotidiane così da tenere sotto controlo i progressi fatti nel corso del tempo.

Allo stesso modo il sensore di movimento integrato, con monitor ad alte prestazioni, è in grado di rilevare la pressione sanguigna, l’ossigeno nel sangue, il sonno e la frequenza cardiaca, consentendoti di tenere d’occhio la tua salute e apportare modifiche nelle giuste tempistiche.

L’orologio ti semplificherà la vita anche grazie alle notifiche intelligenti: puoi riceverle per chiamate in arrivo, messaggi, Facebook, Twitter e app quando il tuo telefono è nelle vicinanze. In più, quando sollevi il polso, lo schermo si accende automaticamente in modo da poter visualizzare i messaggi in arrivo in un attimo.

