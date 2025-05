Smartwatch con Wear OS 6, durerà di più: ecco quanto

Google ha presentato WearOS 6 alla conferenza per gli sviluppatori Google I/O. Il nuovo sistema operativo per smartwatch introduce il nuovo linguaggio di design Material 3 Expressive e una serie di piccole novità. Android 16 sarà il primo dei sistemi operativi dell’azienda a essere dotato di questa nuova skin, per una maggiore unità visiva e per dare all’interfaccia un aspetto più moderno.

Wear OS 6: più autonomia per lo smartwatch

I display circolari degli smartwatch hanno finalmente un design su misura: “Material 3 Expressive“. Niente più interfacce squadrate adattate alla bell’e meglio, ma un sistema che sfrutta ogni pixel degli schermi rotondi. Inoltre, i temi cambiano colore in base a quello che stai facendo. Google punta a far sparire il confine tra telefono e orologio, per un’esperienza più coerente su tutti i dispositivi.

Ma la vera chicca, è l’ottimizzazione dell’autonomia. Grazie a un sistema più leggero e a una migliore gestione delle risorse, Wear OS 6 promette un 10% di durata della batteria in più rispetto alla versione precedente. Un miglioramento concreto per chi usa intensamente il proprio smartwatch.

Navigazione più fluida e nuove funzionalità

Oltre al design e alla batteria, ci sono anche piccoli aggiornamenti funzionali, come la navigazione più fluida tra elenchi e menu, nuovi modi per monitorare i progressi nelle attività o nelle liste, controlli multimediali migliorati, e la possibilità di visualizzare foto personalizzate direttamente sulle watch face.

Quando arriva Wear OS 6?

La Developer Preview di Wear OS 6 è già disponibile per gli sviluppatori, ma la versione stabile uscirà più avanti nel corso del 2025, anche se non è stata annunciata una data precisa.