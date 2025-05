Smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active al MINIMO STORICO

Xiaomi Redmi Watch 5 Active unisce un design moderno, funzionalità avanzate e una grande autonomia, a un prezzo altamente competitivo. Dotato di un ampio display da 2 pollici e con un’eccellente proporzione schermo/corpo del 74%, offre una leggibilità chiara e immediata in qualsiasi situazione. Il suo stile minimalista si abbina facilmente a ogni look, mentre la costruzione leggera da soli 26,4 grammi assicura il massimo comfort anche durante l’attività fisica. Oggi lo smartwatch è al suo minimo storico su Amazon.

Xiaomi Redmi Watch 5 Active a soli 28,99 euro

Tra le caratteristiche spicca il supporto alle chiamate Bluetooth per rispondere direttamente al polso, con cancellazione del rumore a doppio microfono. La batteria può durare 18 giorni con una ricarica ed è resistente all’acqua fino a 5 ATM, così da risultare perfetto per ogni sport, persino il nuoto. Integra poi il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca, dell’ossigeno nel sangue (SpO₂), del sonno e dello stress, per il benessere. Durante le sessioni di allenamento è in grado di tracciare oltre 100 attività, misurando le prestazioni e sincronizzando ogni informazioni attraverso un’app mobile. Nella scheda tecnica trovi altri dettagli a proposito di specifiche e funzioni.

Lo sconto di oggi porta lo smartwatch Xiaomi Redmi Watch 5 Active al suo prezzo minimo storico di soli 28,99 euro. Non c’è bisogno di attivare coupon, la riduzione della spesa è applicata in automatico dall’e-commerce.

La colorazione è Matte Silver, quella visibile nell’immagine qui sopra. C’è anche la consegna gratis per gli abbonati Prime. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con disponibilità immediata. Il voto medio ottenuto da quasi 2.000 recensioni è 4,5 stelle su 5.