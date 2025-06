SmolVLA di Hugging Face: AI per robot che gira su MacBook

Fino a ieri, per far funzionare un robot intelligente, servivano computer potentissimi e tanti, tanti soldi. Oggi Hugging Face ha lanciato SmolVLA, un modello AI per la robotica così efficiente che gira tranquillamente su un MacBook. E non sono solo parole. Qualcuno è già riuscito a controllare un braccio robotico con questo sistema.

SmolVLA di Hugging Face: il modello AI per robot che gira su MacBook

SmolVLA ha 450 milioni di parametri, che nel mondo dell’AI significa essere relativamente compatto. Per fare un paragone, GPT-3 ne ha 175 miliardi. Eppure, secondo Hugging Face, questo modello “piccolo” riesce a superare sistemi molto più grandi nei test di robotica, sia in ambienti virtuali che nel mondo reale. Il segreto sta nell’addestramento intelligente.

Invece di usare dataset enormi e costosi, SmolVLA è stato addestrato sui LeRobot Community Datasets, una raccolta di dati per robot condivisi dalla community su licenze compatibili. La cosa più interessante è che può girare su una singola GPU consumer o persino su un MacBook normale. Non servono server aziendali o schede grafiche da migliaia di euro.

SmolVLA ha una caratteristica tecnica che potrebbe rivoluzionare come i robot reagiscono all’ambiente. Usa quello che Hugging Face chiama “asynchronous inference stack“. In pratica, separa l’elaborazione delle azioni del robot da quella di ciò che vede e sente. Immaginiamo un robot che deve afferrare un oggetto in movimento. Con i sistemi tradizionali, deve prima processare tutto quello che vede, poi decidere cosa fare. Con SmolVLA, può iniziare a muoversi mentre sta ancora analizzando la scena. In questo modo, ha tempi di reazione più veloci.

SmolVLA non è solo teoria. Su X, un utente ha già postato un video del sistema che controlla un braccio robotico di terze parti. Vedere il modello in azione, che gira su hardware comune e controlla hardware reale, dà un’idea di quanto sia concreta questa possibilità.

🚀 SmolVLA — feels like a BERT moment for robotics 🤖

I tried it on the Koch Arm:

Inference on RTX 2050 (4GB), fine-tuned with just 31 demos, and matches/outperforms single-task baselines 🔥 Big thanks to @RemiCadene @danaubakirova @mustash97 @francesco__capu 🙌 pic.twitter.com/TiBkAZGwkM — Xingdong Zuo (@XingdongZ) June 4, 2025

La robotica tira…

SmolVLA non è un progetto isolato. Hugging Face l’anno scorso ha lanciato LeRobot, una collezione di modelli, dataset e strumenti per la robotica. Di recente ha acquisito Pollen Robotics, una startup francese, e ha iniziato a vendere sistemi robotici economici, inclusi robot umanoidi. L’idea è creare un ecosistema completo, dove chiunque possa sperimentare con la robotica intelligente senza dover spendere un capitale.

Ma Hugging Face non è sola in questa corsa. Deve fare i conti con Nvidia, che ha già la sua collezione di strumenti per la robotica open source, startup emergenti e player più grandi come Dyna Robotics e Physical Intelligence, sostenuta da Jeff Bezos.