SMS: infinite possibilità a costo minimo

Gli SMS erano e restano uno strumento potentissimo. Per certi versi, anzi, hanno assunto ancora maggior potere in virtù delle loro caratteristiche e per il fatto che è andato riducendosi il rumore di fondo. Un tempo, infatti, erano tutti SMS: oggi gran parte delle comunicazioni si è spostato su social e WhatsApp, si muove attraverso notifiche, ma lascia il campo sgombro agli SMS e alle loro caratteristiche specifiche. Oggi ricevere un SMS è qualcosa che attira inevitabilmente l’attenzione e che porta a valutare immediatamente il contenuto: questa sua caratteristica ha reso questo strumento ideale per una serie di utilità che grazie a OVHcloud è possibile sfruttare al meglio.

OVHcloud, c’è un SMS per tutto

OVHcloud, infatti, è in grado di garantire un servizio completo per chi abbia identificato un modo intelligente per sfruttare gli SMS a proprio vantaggio. A differenza di un tempo, quando gli SMS erano principi della comunicazione personale 1-a-1, oggi gli SMS sono anzitutto veicolo 1-a-molti e si prestano pertanto ad innumerevoli utilizzi. Sono tre gli ambiti principali identificati dalla stessa OVHcloud:

SMS marketing

L’SMS è un fenomenale veicolo di marketing poiché consente una interazione diretta, una maggior affidabilità del proprio database dei contatti ed un tasso di apertura altissimo (entro 3 minuti dalla ricezione, il 90% degli SMS è già stato letto). SMS automatici

Possedere un database di clienti con i loro dati consente di sfruttare queste informazioni per l’invio automatizzato di SMS in grado di creare un contatto con il cliente: possono essere offerte ricorrenti, promozioni mirate, messaggi di auguri o altro ancora, senza dover investire tempo nel processo poiché completamente automatizzato. API SMS

L’integrazione del servizio di invio degli SMS nei propri sistemi consente di inviare conferme, promemoria, indicazioni e quant’altro possa essere utile per rendere più efficace un servizio o per migliorare l’engagement della propria community.







Grande importanza nel ruolo degli SMS nelle campagne di comunicazione è rivestita dalla centralità del numero di telefono nel contatto tra le parti. Possedere un numero di telefono di un cliente, infatti, significa avere un riferimento consolidato nel tempo, un legame permanente di lungo periodo: un asset, dunque, da sfruttare nel migliore dei modi.

A tal fine OVHcloud offre pacchetti personalizzati di SMS ed una pletora di servizi correlati che consentono di sfruttare i messaggi come lo si ritiene utile. Che siano SMS push, SMS massivi o SMS mirati ed automatizzati, infatti, sarà un CRM a poterne gestire gli invii e sarà OVHcloud a fornire la materia prima utile all’invio affidabile di questi flussi di comunicazione.







I prezzi sono letteralmente crollati e, a mano a mano che cresce il volume degli SMS acquistati, il prezzo scende ulteriormente riducendo il costo pro-capite dell’iniziativa. Se con 5,96 euro+iva è possibile acquistare 100 crediti (che equivalgono a 142 SMS), con 57,98 euro è possibile inviare 1428 SMS mentre con 539,97 euro è possibile inviarne oltre 14 mila. Si tratta di pacchetti preconfezionati che non impediscono l’acquisto di pacchetti personalizzati con il volume desiderato: quando è noto a priori il numero di SMS che si andranno ad inviare, è possibile declinare al meglio l’investimento sapendo che il costo dipende dal fattore quantitativo, mentre la qualità del servizio è garantita dalla moltitudine di modalità con cui si può sfruttare il pacchetto SMS acquisito.







Un SMS può confermare una prenotazione. Un SMS può comunicare che un appuntamento è stato spostato. Un SMS può preannunciare l’arrivo di una spedizione. Un SMS può consentire ad un brand di far sorridere un cliente (e la cosa non ha prezzo) o può consentire di affinare il servizio che sta erogando. Un SMS può molte cose ed averne un pacchetto low cost ed alta affidabilità a disposizione significa creare valore attorno alla propria offerta di mercato ed al proprio brand.

OVHcloud consente di acquistare il pacchetto di SMS desiderato (a prezzo decrescente in base al volume scelto); di sfruttarlo con API, automatismi e database; di inviare i messaggi in tutto il mondo. L’accordo con oltre 660 operatori determina prezzi bassi e massima affidabilità: un SMS inviato corrisponde ad un SMS ricevuto, certificando l’avvenuto contatto in virtù della peculiare natura dell’SMS nella percezione collettiva. C’è chi li dava per morti, invece gli SMS non hanno mai avuto tanto valore quanto oggi.

