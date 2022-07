SMS truffa: cosa sono e come bloccarli

Sebbene gli SMS non abbiamo più la popolarità degli anni passati, restano un canale di comunicazione ancora utilizzato.

Sfortunatamente, spesso è possibile ricevere messaggi indesiderati: che si tratti di una crociera gratis o di un premio di qualunque tipo, questi nascondono dei pericoli da non sottovalutare. Gli SMS truffa infatti, sono inviati con il proposito di rubare dati personali (e denaro) alle vittime.

La pratica in questione, nota anche come smishing, è piuttosto subdola: basta toccare il link sbagliato sul display del telefono, per perdere somme ingenti di denaro. Ma come funziona questo tipo di truffa?

Questi SMS sono, molto spesso, realizzati con cura e alquanto verosimili. All’interno di essi è presente il link verso un sito fraudolento, simile in tutto e per tutto a un servizio realmente esistente (siano esse poste, banche o quant’altro). Inserire dei dati personali, di fatto, significa offrire l’accesso a sistemi di home banking o simili ai pirati informatici.

Gli SMS truffa possono ingannare anche i più cauti

Con il passare degli anni, i pirati informatici hanno elaborato alcuni piani interessanti per raggirare anche gli utenti più cauti. Ecco alcuni esempi riguardo le scuse più comuni:

la truffa del pacco trattenuto , molto diffusa anche in ambito phishing, richiede di seguire istruzioni tramite il link verso il sito fasullo

, molto diffusa anche in ambito phishing, richiede di seguire istruzioni tramite il link verso il sito fasullo il conto corrente bloccato /o problemi di vario tipo con il conto, con messaggio del tipo “Abbiamo sospeso le sue utenze bancarie per sospetta frode. Per sbloccarle la preghiamo di seguire il seguente link“;

/o problemi di vario tipo con il conto, con messaggio del tipo “Abbiamo sospeso le sue utenze bancarie per sospetta frode. Per sbloccarle la preghiamo di seguire il seguente link“; la classica vincita di un premio “Caro vincitore del concorso Euronics, siamo lieti di informarvi del rilascio del premio. Seleziona il tuo prodotto qui“;

“Caro vincitore del concorso Euronics, siamo lieti di informarvi del rilascio del premio. Seleziona il tuo prodotto qui“; il messaggio dell’INPS, come messaggi del tipo “Ordine di bonifico dall’INPS con identificativo 08124880 non riuscito. Correggi i tuoi dati qui“.

Oltre a tantie altre potenziali scuse più o meno efficaci.

Strumenti come PANDA DOME COMPLETE 2022, risultano un supporto fondamentale per contrastare SMS truffa e altre minacce simili.

Il sistema di protezione dati personale, la VPN premium e il generatore di password infatti, sono solo una parte dei tanti strumenti proposti da questo pacchetto che protegge smartphone e computer a 360 gradi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.