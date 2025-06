Snap lancia Lens Studio per iOS per creare filtri AR

Fino a ieri, creare un filtro AR per Snapchat era roba da sviluppatori professionisti. Ora Snap ha lanciato un’app iOS e uno strumento web che permettono a chiunque di creare i propri effetti di realtà aumentata usando semplicemente il telefono.

Chiunque può creare filtri AR per Snapchat con Lens Studio per iOS

Con la nuova app Lens Studio per iOS, creare filtri AR diventa un divertimento accessibile a tutti. Si possono generare effetti AI scrivendo quello che si vuole, aggiungere il Bitmoji che balla, o partire dai template di tendenza per personalizzare tutto secondo i propri gusti. La versione web offre le stesse possibilità per chi preferisce lavorare dal computer.

La realtà aumentata per tutti

Finora, Lens Studio era disponibile solo come applicazione desktop per sviluppatori professionisti. Un mondo a parte, con curve di apprendimento ripide e risultati che richiedevano competenze specifiche. La versione desktop rimane per i professionisti, ma ora c’è un’alternativa per tutti gli altri.

Snap dice chiaramente che questi sono “strumenti sperimentali” progettati per rendere più facile creare, pubblicare e giocare con i filtri Snapchat “fatti in casa”. Snap del resto, ha già un ecosistema di oltre 400.000 sviluppatori AR professionisti, ma vuole allargare la fan base attirando persone interessate a creare filtri senza essere necessariamente dei programmatori.