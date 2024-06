Snapchat blocca i contatti dagli sconosciuti

Snapchat ha introdotto nuove funzionalità di sicurezza che limitano la possibilità di essere contattati da sconosciuti. Si tratta quindi di novità che interessano principalmente gli utenti minorenni. L’azienda californiana ha migliorato alcune misure già esistenti per offrire una maggiore protezione.

Avvisi, condivisione e blocchi

Dal mese di novembre viene mostrato un avviso quando un utente riceve un messaggio da qualcuno che non è amico o che non è tra quelli presenti nei contatti. Il messaggio informa quindi i minorenni sui possibili rischi. Ora il warning è stato migliorato per avvisare che il messaggio è stato inviato da un contatto bloccato o segnalato da altri.

Snapchat non mostra gli account di minorenni tra i suggerimenti o nella ricerca, a meno che non abbiano diversi amici in comune con l’altra persona. Ora viene bloccato anche l’invio di una richiesta di amicizia, se lo sconosciuto non ha amici in comune con il minorenne. Le due novità dovrebbero limitare la cosiddetta sextorsion, ovvero la richiesta di denaro per evitare la pubblicazione di immagini o video compromettenti.

Snapchat invierà inoltre frequenti promemoria per suggerire agli utenti di controllare la condivisione della posizione sulla Snap Map. La funzionalità è stata semplificata per migliorare la personalizzazione. L’azienda californiana ricorda che la condivisione è disattivata per impostazione predefinita.

Snapchat ha infine migliorato la funzionalità di blocco. Spesso i molestatori creano un nuovo account e continuano a contattare gli utenti che li hanno bloccati. Ora verranno bloccate anche le richieste di amicizia inviate da altri account creati sullo stesso dispositivo.