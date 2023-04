Snapchat My AI: molti utenti vogliono eliminarlo

Inizialmente disponibile solo in Snapchat Plus, My AI è accessibile a tutti dal 19 aprile. Snap aveva evidenziato che gli abbonati adorano il chatbot. In base alle numerose recensioni negative, molti utenti non hanno invece apprezzato la nuova funzionalità.

My AI: fastidioso e pericoloso

Secondo le rilevazioni di Sensor Tower, il 75% delle recensioni su App Store negli Stati Uniti era una stella nell’ultima settimana. Secondo Apptopia, il numero di voti più bassi è aumentato di tre volte dal 20 aprile. Molti utenti hanno criticato la scelta di imporre il chatbot senza chiedere il loro consenso (opt-in).

My AI è fissato nella parte superiore della scheda Chat. Non può essere spostato, bloccato o rimosso, come avviene per le altre conversazioni. Inoltre è già presente la chat Team Snapchat, quindi l’aggiunta del chatbot riduce lo spazio disponibile. Alcuni utenti chiedono di poter rimuovere My AI (possibilità concessa solo agli abbonati Plus). In caso contrario non useranno più Snapchat.

Oltre ad essere fastidioso, il chatbot è anche pericoloso per la privacy. Gli utenti hanno notato che può rilevare la posizione geografica, anche se non è stata condivisa sulla mappa. Il Washington Post aveva inoltre scoperto che alcune risposte di My AI non sono adatte per i minorenni. Snap ha comunicato che verranno introdotti filtri per l’età e controlli parentali, ma non sono ancora disponibili.

Le critiche sono presenti anche nelle recensioni a cinque stelle, quindi la percentuale degli utenti che odiano My AI è superiore. La software house ha promesso di migliorare il chatbot in base ai feedback ricevuti. Dato che difficilmente verrà rimosso, l’unica soluzione è non usarlo.