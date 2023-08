Snapchat My AI pubblica Storie in autonomia

My AI è diventato senziente. Questa è una delle fantasiose ipotesi che circola su X. Molti utenti hanno notato che il chatbot di Snapchat è impazzito. Non risponde più ai messaggi e soprattutto ha pubblicato un video nelle Storie. L’azienda californiana ha già risolto il problema.

Tutta colpa di un glitch

My AI, annunciato a fine febbraio per gli utenti Plus e accessibile a tutti da fine aprile, sfrutta il modello GPT-3.5 di OpenAI per rispondere alle domande degli utenti. Il funzionamento è quindi simile a quello di Bing Chat, Google Bard e ChatGPT.

Gli utenti avevano già evidenziato alcuni rischi per la privacy. Il bug di ieri ha ulteriormente peggiorato la situazione. My AI non rispondeva più ai messaggi, affermando di essere occupato al momento. Ma il fatto più inquietante è stato la pubblicazione di un video nelle Storie, funzionalità non disponibile per il chatbot.

La clip di un secondo mostrava due colori che, a prima vista, sembrava la registrazione del muro e del soffitto all’interno di una stanza. Alcuni utenti hanno infatti temuto di essere spiati.

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story? Snapchat AI – Left My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun — Matt Esparza (@matthewesp) August 16, 2023

Un utente ha scritto ironicamente che pensa di aver già visto questo film, ma non gli è piaciuto il finale. Niente panico: My AI non è diventato autocosciente e non ha pubblicato nessuna storia. Snap ha confermato che si è tratto di un glitch. Il problema è stato già risolto.

Un portavoce dell’azienda californiana ha dichiarato che “al momento” My AI non ha la funzionalità Storie. Forse il video di un secondo è un test che non doveva essere pubblico?