Snapchat: tanti miglioramenti per il Family Center

Dopo aver svelato i suoi nuovi occhiali AR, Snapchat ha deciso di perfezionare le funzionalità che mantengono la piattaforma sicura per le famiglie, annunciando diversi miglioramenti per il Family Center, con nuove opzioni di condivisione della posizione miranti ad aiutare i genitori a rimanere in contatto con i loro figli.

Snapchat: nuove opzioni di condivisone della posizione in Family Center

Per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, il Family Center è un hub in-app che offre ai genitori strumenti e risorse per gestire la sicurezza e la privacy dei loro figli.

Adesso, infatti, i genitori possono richiedere direttamente ai loro figli di condividere la loro posizione dal vivo, semplificando il processo per tutte le persone coinvolte. Unitamente a ciò, i genitori avranno una visione migliore delle impostazioni di condivisione della posizione dei figli, avendo la possibilità di vedere con chi condividono la loro posizione su mappa.

Sono state poi implementate le notifiche di viaggio, che consentono alle famiglie di impostare avvisi per un massimo di tre luoghi chiave, come casa, scuola o palestra. I genitori saranno pertanto avvisati quando i figli arriva o lasciano questi punti.

Per sicurezza, Snapchat continua a mantenere la condivisione della posizione disattivata per impostazione predefinita. Inoltre, è in fase di aggiunta un promemoria per gli utenti per rivedere le loro impostazioni quando vengono aggiunti nuovi amici, aiutando gli adolescenti ad essere maggiormente consapevoli delle informazioni relative alla posizione che condividono.

Da tenere presente che anche altre piattaforme si stanno impegnando sul medesimo fronte, proponendo funzioni simili volte a dare ai genitori un maggiore controllo e informazioni sul comportamento online dei loro figli.