So Tutto di Te: guarda il film in streaming

Appena uscito e già tra i film più visti sulla piattaforma, So Tutto di Te è in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. In alternativa, è possibile iniziare subito i 30 giorni di prova. Si tratta di una commedia tutta italiana con protagonisti Roberto Lipari, Sergio Friscia e Leo Gullotta.

Guarda in streaming il film So Tutto di Te

Dalla durata pari a 1 ora e 30 minuti, è una produzione Tramp Limited e Medusa Film. Non anticipiamo molto per non rovinare l’esperienza di visione, limitandoci a riportare di seguito la breve sinossi condivisa dalla piattaforma e il trailer pubblicato nelle scorse settimane.

Roberto è un agente immobiliare di trent’anni, a cui nulla sembra andare bene. Il suo peggior difetto è non capire le persone. Accade coi clienti, ma anche con Sara, la ragazza di cui subisce il fascino sin dal primo incontro. La vita sembra finalmente sorridere a Roberto quando il caso gli regala il dono di entrare nella vita degli altri per scoprirne i desideri più intimi.

Una pellicola che tratta, tra le altre cose, anche il delicato tema della privacy e della gestione dei dati. Lo fa però da un punto di vista originale e con uno sviluppo narrativo non comune. Non manca poi una love story a condire il risultato finale. La regia di So Tutto di Te è stata curata dallo stesso Roberto Lipari e da David Serge.

Come scritto in apertura, chi ancora non lo ha fatto, può beneficiare di tutti i vantaggi inclusi nell’abbonamento ad Amazon Prime senza alcuna spesa, iniziando subito i 30 giorni di prova. Tra questi, anche lo streaming senza limiti dei contenuti presenti su Prime Video.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.