Social vietati fino a 16 anni in tutta Europa: è la soluzione giusta?

483 a favore, 92 contrari e 86 astensioni. Sono questi i numeri della votazione con la quale il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione non vincolante che chiede di vietare i social fino a 16 anni. Il motivo è da ricercare nelle forti preoccupazioni per la salute fisica e mentale dei minori online . Il testo mira inoltre a ottenere maggiori tutele contro le strategie manipolative che possono accresce la dipendenza . È prevista un’eccezione dai 13 ai 15 anni, ma solo in presenza dell’autorizzazione dei genitori.

Parlamento europeo: niente social fino a 16 anni

Percorrere questa strada significa puntare all’adozione di un approccio standard per tutto il vecchio continente, senza lasciare che siano i singoli stati membri a muoversi in autonomia. L’iniziativa non mette nel mirino solo servizi come TikTok, Instagram, Facebook o X, ma anche piattaforma per la condivisione video (leggasi YouTube) e compagni virtuali basati sull’AI.

Per quanto riguarda la verifica dell’età, altro tema molto caldo in queste settimane, il Parlamento ha accolto con favore le indicazioni della Commissione che punta a sviluppare un’app europea dedicata e il portafoglio di identità digitale valido per tutta l’area Ue. Bisognerà però farlo garantendo la tutela della privacy.

Anche in presenza di un age gate, le aziende del settore saranno chiamate a impegnarsi affinché le loro piattaforme siano in ogni caso sicure per i minori.

Per una tutela dei minori a 360 gradi

Come anticipato, l’intervento non riguarda solo l’età minima per l’accesso ai social, ma interessa altri aspetti legati alla presenza online dei più giovani. Ecco le richieste del Parlamento.

Vietare le pratiche di dipendenza più dannose e disattivare di default caratteristiche come lo scorrimento infinito dei feed, la riproduzione automatica, l’aggiornamento tramite trascinamento verso il basso, i cicli di ricompensa e la gamification;

più dannose e disattivare di default caratteristiche come lo scorrimento infinito dei feed, la riproduzione automatica, l’aggiornamento tramite trascinamento verso il basso, i cicli di ricompensa e la gamification; vietare i siti web che non rispettano le norme dell’UE;

contrastare tecnologie persuasive come annunci mirati, pubblicità degli influencer, progettazione che crea dipendenza e percorsi oscuri (dark pattern);

vietare i sistemi di raccomandazione basati sul coinvolgimento per i minori;

applicare le norme del regolamento sui servizi digitali alle piattaforme di videogiochi online e vietare scatole premio e altri contenuti randomizzati, come valute interne all’app, ruote della fortuna e meccanismi pay-to-progress;

tutelare i minori dallo sfruttamento commerciale, anche vietando alle piattaforme di fornire incentivi finanziari per i bambini influencer;

affrontare con urgenza le sfide etiche e giuridiche poste dagli strumenti di intelligenza artificiale generativa, come deepfake, chatbot da compagnia, agenti AI e app per denudare basate sull’AI.