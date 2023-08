SodaPDF, lo strumento indispensabile per convertire i tuoi file 

Vuoi convertire i tuoi file PDF in Word, Excel, Powerpoint o qualsiasi altra tipologia di file? L’Editor Soda PDF é lo strumento perfetto per portare a termine tutte queste procedure legate all’editing. Non hai mai sentito parlare di SodaPDF? Non preoccuparti perché sei nel posto giusto.

SodaPDF nasce con l’intento di semplificare tanti comuni processi di editing come la conversione, accessibili a qualsiasi tipologia di utente, anche il meno esperto. Quando parliamo di processi di conversione di file facciamo, infatti, riferimento a processi del tutto complessi, che richiedono moltissimo tempo. Per evitare di dover perdere tempo per la conversione dei file, che siano documenti di lavoro o semplici file di studio, Soda PDF è la soluzione adatta a te.

Ma cos’è che rende questo strumento del tutto speciale? Soda PDF è compatibile anche con i file Adobe Acrobat, caratteristica del tutto utile che consente di non dover avere necessariamente Adobe Acrobat sul PC per visualizzare i file.

Attualmente puoi anche approfittare di un’offerta davvero conveniente: grazie ad uno sconto del 55% paghi solamente 59 euro euro anziché 130. Oppure, puoi scegliere il piano completo per 14 giorni a 1,97 euro. Sei pronto per creare file PDF da oltre 300 tipi di file differenti? Che aspetti, approfitta dell’offerta per iniziare a convertire file ma anche a proteggere i tuoi documenti con password a livello di crittografia a 256 bit.

Ricorda che l’editor Soda PDF è la scelta giusta da fare se vuoi convertire i tuoi file PDF in Word, Excel, Powerpoint o altro qualsiasi altra tipologia di file senza dover necessariamente avere sul tuo pc Adobe Acrobat per visualizzare i tuoi file.

