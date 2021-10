Software Autodesk: approfitta ora delle promozioni

Tempo di promozioni per Autodesk, l'azienda di software e servizi dedicati alla progettazione per ingegneri e ai contenuti multimediali per l'intrattenimento, con offerte che consentono di risparmiare sui software anche il 20%.

Consulta la pagina di Autodesk e dai impulso al tuo lavoro e al tuo ufficio grazie alle promozioni che trovi sulla pagina ufficiale: Autodesk offre periodicamente ai suoi clienti già esistenti e ai potenziali nuovi clienti occasioni di promozione sui prodotti più venduti. Le offerte includono abbonamenti, offerte a tempo sui software ma anche promozioni legate a eventi stagionali.

Un esempio? Fino al 22 ottobre potrai acquistare Fusion 360 (Software CAD/CAM/CAE 3D basato sul cloud per la progettazione di prodotti) con un risparmio del 20%. Potrai anche scegliere di acquistare un pacchetto di software compatibili essenziali e risparmiare grazie alle Industry Collection Autodesk: avrai a disposizione i più potenti software Autodesk e risparmiare rispetto all'acquisto separato dei prodotti.

Autodesk: garanzia di qualità