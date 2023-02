Software e lettore POS: quale strumento è più facile da gestire?

La gestione di un POS può non essere così semplice come si potrebbe pensare.

Se l’operazione del pagamento, di per sé, è basilare e richiede pochi secondi, non vanno però dimenticati altri aspetti importanti.

Tenere conto delle transazioni e di quanto si è incassato risulta pressoché indispensabile. Allo stesso tempo un software per lettori POS può permettere anche di sapere la spesa media dei propri clienti e di avere un più facile e diretto accesso all’eventuale assistenza.

L’app Axerve myStore, proposta in combinazione con il lettore POS Easy, offre tutte queste funzionalità e non solo. Rispetto alla concorrenza infatti, questa si distingue per un’interfaccia facile da padroneggiare, che rende tale soluzione adatta anche a chi conosce ben poco POS e tecnologia.

Sebbene tale software sia un enorme pregio, limitare POS Easy a questo semplice vantaggio è a dir poco riduttivo.

Software e lettore POS? Serve il giusto bilanciamento tra facilità d’uso e funzionalità

Con il suo Smart POS Android PAX A910, POS Easy offre una soluzione capace di soddisfare la maggior parte dei commercianti.

Stiamo parlando di un dispositivo compatto, con dimensioni pari a 17,5 x 8,2 x 6,2 centimetri e del peso complessivo di 410 grammi. Una soluzione ideale dunque per un ristorante, un bar o qualunque contesto in cui spesso si paga direttamente al tavolo del cliente.

In tal senso, va poi sottolineato l’alto grado di mobilità attraverso connettività Wi-Fi e/o la scheda SIM 4G inclusa. PAX A910, inoltre, è in grado di stampare scontrini direttamente sul posto: una comodità non da poco.

E i costi? PAX A910 è disponibile senza alcun tipo di canone. Al di là dell’acquisto (il lettore costa 100 euro + IVA) l’unico onere per il commerciante è l’1% di commissione sulle transazioni effettuate.

Un costo più che affrontabile, vista l’innegabile comodità offerta da questo lettore POS.

