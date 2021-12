Sognare è gratis, viaggiare è scontato

Quando torneremo a viaggiare? Quando tornerà la spensieratezza? Quando torneremo a vivere in compagnia un weekend di leggerezza, scarichi di preoccupazioni e distanziamenti? Succederà e ne approfitteremo tutti immediatamente, perché portare avanti la massima cautela è doveroso, ma sognare è gratis e viaggiare in questo momento è scontato. Il tuo prossimo viaggio, infatti, può iniziare oggi, con un click.

Parti con un click

In queste ore, infatti, i cofanetti Smartbox sono disponibili in forte sconto su Amazon. Questo significa poter accedere a prezzo ridotto ad un pacchetto di viaggio già di per sé immaginato per avere costi edulcorati. Del resto è questo il principale significato di uno Smartbox: non tanto il viaggio in sé, quanto l'intenzione, il pensiero, il moto a procedere. Infatti sono molto usati per regali (anche e soprattutto a Natale): regalare uno Smartbox è come regalare un'emozione.

Non resta che scegliere, insomma:

Non ci sono date, non ci sono limitazioni, non ci sono limitazioni, c'è soltanto bisogno di un momento di leggerezza in cui potercisi tuffare. Lo sconto è pari al 20% per ogni singolo pacchetto e la scelta è decisamente ampia: da soli, in coppia o in famiglia, per sé o per gli altri, poter mettere un'emozione sotto l'albero di Natale è la miglior scelta che si possa fare nel momento in cui quel che si vuole regalare è un afflato di speranza.

Speranza, allegria, emozione, leggerezza: c'è regalo migliore che vorresti?