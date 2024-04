Sogno retrogaming: NEOGEO Mini al minimo storico

Appassionati di retrogaming, il NEOGEO Mini è protagonista di un’offerta a tempo su Amazon davvero imperdibile. Oggi lo puoi acquistare al suo prezzo minimo storico. Le centinaia di recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova lo promuovono con un voto medio molto alto, pari a 4,5/5 stelle. E non potrebbe essere altrimenti.

Super offerta sul cabinato NEOGEO Mini

Riproduce il cabinato SNK in miniatura e ha 40 giochi inclusi (l’elenco completo è riportato più avanti) come quelli delle saghe King Of Fighters, Samurai Shodown, Fatal Fury e Metal Slug. Non mancano le funzione di salvataggio e di caricamento istantaneo. Le dimensioni sono 135mmx108x162 millimetri, il peso si attesta a 390 grammi. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla descrizione completa.

L’immagine qui sotto mostra i controlli e le porte presenti. Non manca la possibilità di giocare in multiplayer collegando un gamepad compatibile.

Grazie allo sconto record di oggi, NEOGEO Mini può essere tuo al prezzo stracciato di 66 euro, un’occasione da cogliere al volo per tutti gli appassionati di retrogaming. Come già scritto, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro: il consiglio per gli interessati è di approfittarne subito.

Ecco l’elenco completo dei 40 giochi preinstallati, come riportato nella scheda del prodotto. Ci sono The King Of Fighters ’95, The King Of Fighters 97, The King Of Fighters 98, The King Of Fighters 2000, The King Of Fighters 2002, Metal Slug, Metal Slug 2, Metal Slug 3, Metal Slug X, Metal Slug 4, Metal Slug 5, Magician Lord, Samurai Shodown I, Samurai Shodown IV, Samurai Shodown V Special, Real Bout Fatal Fury, Garou: Mark Of The Wolves, Fatal Fury Special, World Heroes Perfect, Kizuna Encounter, Art Of Fighting, The Last Blade 2, Ninja Master’s, King Of The Monsters 2, Shock Troopers 2nd Squad, Sengoku 3, Blazing Star, Top Player’s Golf, Super Sidekicks, Puzzled, Football Frenzy, King Of The Monsters, Blue’s Journey, Shock Troopers, Robo Army, Crossed Swords, Mutation Nation, Count Bout, Last Resort e Ghost Pilots.