Solana e Celestia in forte risalita e Meme Moguls potrebbe fare 100x al lancio

Il prezzo di Solana (SOL) ha visto un significativo aumento nell’ultimo anno, risultato di un balzo oltre i $100. Sebbene la criptovaluta si sia ritracciata da allora, potrebbe presto superare un’altra importante soglia di prezzo e raggiungere nuove vette.

Nel frattempo, anche Celestia (TIA) ha sperimentato un rapido aumento di prezzo e potrebbe presto innescare una reazione a catena. Meme Moguls (MGLS) è una piattaforma in arrivo che introdurrà il trading simulato con elementi P2E ed è già in fermento nei circoli Web3. Analizzeremo in dettaglio ogni cripto per vedere quanto possono salire.

Solana (SOL) in Aumento del 325% – Può Superare i $100?

Il prezzo di Solana (SOL) ha registrato un aumento del 325% da inizio anno (YTD) e si è brevemente spostato sopra la soglia dei $100, segnando un momento significativo. Da allora, ha trovato supporto a $97, e se il prezzo di Solana riesce a superare nuovamente i $100, potrebbe essere spinto fino a $110 o anche oltre.

Il mercato probabilmente vedrà una maggiore crescita a lungo termine ora che la SEC ha approvato numerosi ETF su Bitcoin, e la cripto Solana potrebbe sostenere la crescita nei prossimi mesi. La media a 30 giorni continua a salire, suggerendo che la cripto attira nuovi acquirenti. Secondo le previsioni sul prezzo di Solana, potrebbe salire a $155.16 entro il 2024.

Celestia (TIA) Supera i $20 – Quanto Può Crescere nel 2024?

Celestia (TIA) ha mostrato una performance impressionante sui grafici e ha assistito a un aumento del 43% solo nell’ultimo mese. Ha superato il livello di resistenza principale a $20 e ha continuato ad aumentare di valore dalla sua nascita.

Il prezzo di Celestia è ben sopra la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, e per gli investitori rialzisti, se supera i $25 potrebbe raggiungere nuove vette. D’altra parte, se il prezzo della cripto Celestia scende sotto i $15, potrebbe ritracciare fino a $10. I dati sui grafici suggeriscono comunque un’ottica rialzista per il futuro e, secondo le previsioni sul prezzo di Celestia, potrebbe chiudere il 2024 con un valore di $26.55.

Meme Moguls (MGLS) e il Trading Simulato

Meme Moguls (MGLS) è una piattaforma in arrivo che comprenderà un intero ecosistema dove i giocatori possono migliorare il modo in cui commerciano. La piattaforma introdurrà i momenti più iconici di Internet e meme virali all’interno di un sistema di trading simulato, rendendoli attraenti per i trader su scala globale.

In questo modo, ogni giocatore può iniziare a migliorare le proprie strategie. Questo è supportato dalla criptovaluta MGLS. Può essere utilizzata come valuta di gioco e per lo staking di criptovalute, attraverso il quale i giocatori possono ottenere un reddito passivo. Questi aspetti rendono MGLS la migliore criptovaluta da prendere in considerazione oggi. Ci saranno elementi P2E, e qualsiasi guadagno può essere convertito in rendimenti incassabili.

Inoltre, il progetto DeFI consentirà ai giocatori di accedere a vari elementi di gioco e competere con i propri amici nel trading di mercato azionario virtuale. Ogni giocatore può completare sfide e missioni per scalare la classifica. Il valore iniziale è di $100.000 in valuta virtuale, ma solo il 20% può essere utilizzato per commercio. Durante la sua attuale presale di Fase 5, un singolo token MGLS viene scambiato a $0.0036. Al lancio, gli analisti prevedono un aumento del prezzo di 100x, rendendolo uno dei progetti più eccitanti per il 2024.

