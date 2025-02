Solo 10€ per il mouse wireless d'eccezione: Trust Puck crolla su Amazon

Un mouse wireless economico ma con tutto al posto giusto. È tutto merito dello sconto che fa crollare il prezzo e rende questa occasione ghiotta. Impossibile dire di no a Trust Puck se hai bisogno di una periferica con le sue caratteristiche: senza fili, sottile ed ergonomico. Lo acquisti a soli 10,01€ su Amazon grazie al ribasso del 54% ora in corso, non perdere tempo e aggiungilo immediatamente al carrello.

Trust Puck: perché acquistare questo mouse?

Eccellente sotto ogni punto di vista, Trust Puck è il mouse di cui non fare a meno. Pratico e da abbinare a qualsiasi dispositivo perché è dotato di doppia connettività: puoi usare il micro ricevitore USB oppure il Bluetooth. Così facendo, ogni sistema operativo diventa accessibile e tu non hai limiti potendolo usare sia con prodotti portatili come laptop e tablet che con computer fissi tradizionali.

Sottile ma allo stesso tempo ergonomico per poter accompagnare la tua mano in ogni gesto. Portatile e dalle dimensioni ideali per essere sempre con te, anche nello zaino o nella borsa. È disponibile in colorazione nera ed è dotato di un sistema che rende ogni click ultra silenzioso per non essere mai di troppo.

Per quanto riguarda i tasti, ci sono i classici 3 ossia click destro, click sinistro e rotellina di scorrimento. Sulla parte superiore ne trovi uno aggiuntivo che ti permette di regolare i DPI su tre livelli diversi: 800, 1200 e 1600.

L’autonomia, infine, è eccellente per stare giorni e giorni al computer senza preoccupartene. Il mouse è ricaricabile tramite porta USB C ed ha un sistema di risparmio energetico integrato per salvaguardare l’energia quando non è utilizzato.

Ad appena 10,01€ su Amazon, Trust Puck è il mouse wireless da acquistare per una spesa piccola ma intelligente. Non perdere lo sconto del 54% andato online e che annulla il prezzo di partenza, collegati e completa l’acquisto al volo.

