Solo 18 euro per questa soundbar da gaming Trust: incredibile Amazon

Migliora la tua esperienza di gioco con la soundbar da scrivania Trust Gaming GXT 620: una soluzione da 12W pensata principalmente per il PC che puoi acquistare su Amazon al prezzo shock di soli 18,84 euro invece di 34,99. Uno sconto del 46% che non puoi farti scappare.

Trust Gaming GXT 620: la soundbar compatta che sorprende

Questa soundbar compatta ed elegante è pensata per regalarti un suono di alta qualità mentre giochi al PC, guardi film o ascolti musica. Ha una potenza di 12 watt e, nonostante le sue dimensioni, sarà in grado di darti un suono nitido e avvolgente.

Il design sottile e salvaspazio è pensato per far sì che possa adattarsi sotto al monitor del PC o ad una piccola TV ed è ideale anche per le scrivanie più piccole. Oltre ad essere pratica è anche incredibilmente stilosa grazie alla sua illuminazione RGB onda arcobaleno.

La grande ghiera di controllo del volume ti aiuterà a regolare l’audio in modo rapido e preciso senza interrompere il gioco: l’ingresso analogico da 3,5mm è perfetto per collegare anche altri dispositivi come smartphone e tablet, magari per ascoltare la tua musica preferita mentre studi o fai altro.

Si alimenta tramite USB, quindi non hai bisogno di occupare delle prese, e con il suo design nero elegante diventa il complemento perfetto di ogni setup, per un mix tra estetica, praticità e prestazioni. Acquistala adesso a soli 18,84 euro.